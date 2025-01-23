شكرا لقرائتكم خبر عن 78.79 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتواصل خسائرها بفعل الضبابية بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.3% مسجلًا 78.79 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.2% ليصل إلى 75.26 دولار.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات في الجلسة السابقة، عند 79 دولارًا في اليوم الخامس على التوالي من الخسائر وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند 75.44 دولار في اليوم الرابع على التوالي من الانخفاضات وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيضيف الرسوم الجمركية الجديدة إلى تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق لإنهاء حربها في أوكرانيا. مشيرًا إلى أن هذه الرسوم يمكن تطبيقها على "دول أخرى مشاركة" أيضًا.

وتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25 %على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية تبلغ 10 % على الصين.