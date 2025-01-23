شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 23-1-2025 فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس في قطر حيث سجل عيار 24 مبلغ 322.25، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال القطرى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس فى قطر كالتالى:

عيار 24 سجل 322.25 ريال

عيار 22 سجل 295.25 ريال

عيار 21 سجل 282.00 ريال

عيار 18 سجل 241.75 ريال

عيار 14 سجل 188.00 ريال

عيار 12 سجل 161.00 ريال

الاونصة سجلت 10020.75 ريال

الجنيه الذهب سجل 2255.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2752.92 دولار



