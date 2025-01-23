شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان»: بيتكوين لا تهدد عرش الدولار الأمريكي رغم قفزتها مؤخراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، أن عملة بيتكوين المشفرة لا تشكل تهديداً لمكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الأساسية للعملة المشفرة تُعد قيمة مضافة للقطاع المصرفي، وفق ما أورده موقع "كوين تليجراف".

وخلال حديثه في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتدى دافوس بسويسرا، صرح سولومون قائلاً: "لا أعتقد أن بيتكوين ستشكل خطراً على الدولار الأمريكي". وأضاف: "أنا مؤمن بشكل كبير بقوة الدولار الأمريكي، لكني أعتبر بيتكوين أصلًا مضاربياً مثيراً للاهتمام".

تركيز جولدمان على بيتكوين

أوضح سولومون أن بنك جولدمان ساكس يركز بشكل كبير على دراسة التكنولوجيا الأساسية للبيتكوين، موضحاً أنها قد تساهم في تقليل الاحتكاك داخل النظام المالي العالمي. وقال: "هذه التكنولوجيا ذات أهمية كبيرة، ونحن نستثمر في أبحاثها لتطوير حلول تقلل من تعقيدات المعاملات المالية".

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عراقيل أمام استخدام البنوك للبيتكوين

رغم ذلك، لفت سولومون إلى وجود عقبات تنظيمية تحد من قدرة البنوك على التعامل مع البيتكوين، قائلاً: "في الوقت الحالي، ومن منظور تنظيمي، لا يمكننا امتلاك بيتكوين بشكل فعلي، لكن إذا تغيرت الأوضاع مستقبلاً، يمكننا حينها فتح نقاش حول هذا الموضوع".

تعزيز هيمنة الدولار عبر العملات المستقرة

وفي سياق متصل، أشار لي براشر، رئيس مجلس تكساس لدعم تقنية البلوكشين، إلى أن العملات المستقرة المدعومة بالدولار يمكن أن تعزز من مكانة الدولار الأمريكي على المستوى العالمي. وقال براشر: "للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، يجب أن يظل الدولار العملة الاحتياطية العالمية. وانتشار العملات المستقرة يتيح وصول الدولار إلى ملايين الأشخاص حول العالم بسهولة".

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أداء الدولار والبيتكوين خلال الشهر الماضي

وفقاً لبيانات مؤسسة "تريدتج فيو"، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% خلال الثلاثين يوماً الماضية ليصل إلى مستوى 108.310. وفي المقابل، حققت بيتكوين مكاسب بنسبة 7.89% خلال نفس الفترة لتتداول عند سعر 102,911 دولاراً.

خطط جولدمان ساكس للعملات المشفرة

وفي تطور آخر، كشف بنك جولدمان ساكس عن خططه لفصل منصته الخاصة بالعملات الرقمية لتأسيس شركة جديدة تركز على تطوير وتداول الأدوات المالية عبر تقنية البلوكشين. وأفاد ماثيو ماكديرموت، رئيس الأصول الرقمية في البنك، أن عملية الفصل من المتوقع أن تكتمل خلال 12 إلى 18 شهراً، مع انتظار الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتسلط تصريحات سولومون الضوء على رؤية جولدمان ساكس حول بيتكوين كفرصة لتطوير التكنولوجيا المالية بدلاً من كونه تهديداً للعملات التقليدية. وبينما يواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على مكانته كعملة احتياطية عالمية، فإن الابتكارات في مجال البلوكشين والعملات المشفرة قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي مستقبلاً.