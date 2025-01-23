شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة" تنطلق اليوم فعاليات الدورة ال56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الحالية حيث تشهد العلاقات ‏االمصرية العُمانية زخمًا كبيرًا في الأونة الأخيرة وتعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية خاصة في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة والتي تقوم على تعزيز التعاون في كافة المجالات.

وتزامناً مع اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان، حيث كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 908 مليـون دولار خلال عام 2023، حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لسلطنة عُمان 194 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 190 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان 664 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 718 مليون دولار خلال عام 2023.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سلطنة عُمان خلال عام 2024:

1. خضروات وفواكه بقيمة 62 مليون دولار.

2. أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 24 مليون دولار.

3. محضرات غذائية متنوعة 19 مليون دولار .

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سلطنة عُمان خلال عام 2024:

1. خامات معادن بقيمة 356 مليون دولار.

2. اسماك وقشريات ورخويات بقيمة 82 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 75 مليون دولار.

4. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 56 مليون دولار .

5. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 22 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلطنة عُمان 184.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 189.6مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات العُمانيين العاملين بمصر 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات العُمانية في مصر 12.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان سلطنة عُمان 5.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بسلطنة عُمان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 81.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .