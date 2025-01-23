شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سعر الذهب اليوم الخميس؟ صعود الجنيه الذهب فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ سعر البيع 30400 جنيهًا، بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.

يظل الجنيه الذهب من أهم الخيارات للمستثمرين الذين يفضلون الذهب على شكل سبائك أو قطع صغيرة، يؤثر سعر الذهب عالميًا على الأسعار المحلية، حيث سجل الذهب اليوم 2752 دولارًا للأوقية.

من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في المستقبل القريب بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الأسواق العالمية وحالة الطلب على المعدن الأصفر من البنود المركزية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 3 أشهر وذلك في ظل استمرار تراجع الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاوف من سياسات دونالد ترامب المتعلقة بفرض التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم الخميس:

عيار 24 يسجل 4342 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3255 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيه.



استطاع الذهب العالمي أن يتخطى منطقة المستوى 2730 دولار للأونصة بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.4% ويستكمل اليوم الارتفاع لليوم الثالث على التوالي مقترباً من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال العام الماضي عند 2790 دولار للأونصة.

لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن متى يريد ترامب تنفيذ سياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يتسبب في قدر كبير من عدم اليقين تجاه الدولار وهو المحفز الأساسي قصير الأجل الذي يقود النغمة الصعودية لسعر الذهب.