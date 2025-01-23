شكرا لقرائتكم خبر عن جنى الأرباح يدفع سعر الذهب اليوم العالمى إلى التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس من أعلى مستوى في 3 أشهر الذي تم تسجيله خلال جلسة الأمس، وذلك بعد أن استعادة الدولار الأمريكي استقراره وقوته، ولكن يبقى الترقب سائد فى السوق لما يصدر عن الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2746 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2755 دولار للأونصة ويتداول سعر الذهب حالياً عند 2747 دولار للأونصة.

يأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى منذ 3 أشهر خلال تداولات الأمس عند 2763 دولار للأونصة ليقترب أكثر من قمته التاريخية عند 2790 دولار للأونصة، بينما قد واجه الذهب مقاومة عند المستوى 2760 دولار للأونصة ساعدت على بدء عمليات البيع لجني الأرباح.

يعد تراجع أسعار الذهب اليوم تراجع فني بهدف التصحيح خاصة بعد عاد الدولار الأمريكى إلى التماسك من جديد مقابل العملات الرئيسية والتوقف عن الهبوط، وتبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب على المدى القصير