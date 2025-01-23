شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغ حجم التداولات 5.1 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 30094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 37452 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 8535 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11693 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3185 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 10503 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وسبيد ميديكال، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم المصدرة وذلك لعدد 218.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.4 مليار جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والأهرام للطباعة والتغليف، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وسماد مصر (ايجيفرت)، واودن للاستثمارات المالية، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) عدد 2.7 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 1566 سهمًا، 1000 سهم، 560 ألف سهم، 935 سهمًا، 300 ألف سهم، 75 مليون سهم، 2.3 مليون سهم، 186.4 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، واودن للاستثمارات المالية، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، وكونتكت المالية القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 1.5 مليون سهم، 11 ألف سهم، 94.8 ألف سهم، 160.2 ألف سهم، 25 ألف سهم، 720.5 ألف سهم، 20 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 250 ألف سهم، 15.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، بيع المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 200 مليون سهم بسعر 0.3637 جنيه بقيمة إجمالية 72.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 31.26% إلى 28.67%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، مبيعات بلغت 14.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 13.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 7.28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.539 مليار جنيه مقارنة مع 2.459 مليار جنيه بنسبة نمو 3.25%.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إيرادات بلغت 761.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 732.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 529 مليون جنيه مقارنة مع 324.2 مليون جنيه.

في سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي بقيمة 20 ألف جنيه على شركة آسيك للتعدين "أسكوم"، بالمخالفاة لأحكام المادتين (46،47) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024.

