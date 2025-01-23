شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23 -1-2025 منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في منتصف التعاملات استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في منتصف التعاملات اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.2 جنيه للشراء، 163.3 للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23 -1-2025 مقابل الجنيه، في منتصف التعاملات كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.2 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.4 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.3 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.8 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.6 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.



