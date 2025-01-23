الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 23-1-2025 فى سلطنة عمان

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سعر الذهب اليوم الخميس 23-1-2025 فى سلطنة عمان

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 23 يناير 2025 12:00 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس، حيث سجل عيار 21 مبلغ 29.750 ريال، وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس  فى سلطنة عمان كالتالى:


عيار 24 سجل  34.000 ريال

عيار 22 سجل  31.150 ريال

عيار 21 سجل  29.750 ريال

عيار 18 سجل  25.500 ريال

عيار 14 سجل  19.825 ريال

عيار 12 سجل  17.000 ريال

الاونصة سجلت  1057.175 ريال

الجنيه الذهب سجل 237.925 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2753.30 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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