شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: رصد أخبار غير صحيحة عن موعد فرز مستندات المتقدمين بـ"سكن لكل المصريين5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات.. ونشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت مجموعة من المواد المنشورة عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والمنتشرة بصورة واسعة النطاق، وتتضمن أخبارًا غير صحيحة حول إعلانات الصندوق ومشروعاته، مما يستدعي ضرورة إظهار الحقيقة للمواطنين حتى لا يتم خداعهم أو استغلالهم من مروجي هذه الشائعات.

وأشارت مي عبد الحميد إلى ترويج بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار كاذبة ومغلوطة تفيد بأن موعد ظهور نتائج إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" سوف يكون خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025، مع تداول عدة طرق للاستعلام عن النتيجة مثل الرسائل النصية SMS، أو الاستعلام عبر الإنترنت.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث بدأ الصندوق في فرز مستندات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية يوم الأحد 19 يناير 2025، وفور الانتهاء من فرز هذه المستندات سوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين بالاعتماد على القنوات الرسمية التابعة للصندوق وكذلك كراسة الشروط الخاصة بإعلان "سكن لكل المصريين5" لمعرفة المعلومات الصحيحة، حيث أوضحت كراسة الشروط، في صفحة 43، الخطوات المتبعة حتى حصول المواطن على وحدته السكنية.

وأوضحت أنه من ضمن هذه الخطوات أنه سوف يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

كما توضح كراسة الشروط، في صفحة 9، الآليات الواجب اتباعها من قبل المواطنين لمعرفة حالة الطلب وكيفية التعامل عليه في المراحل المختلفة، مثل التواصل مع الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك http://www.facebook.com/shmffeg، أو الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 و5777 و1188 من أي تليفون محمول أو رقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات المختلفة (طلب استعجال ملفات بشركات الاستعلام/ طلب رفع واستكمال المستندات الأساسية/ طلب تصحيح البيانات/ طلب تعديل من دور لدور للحالات المرضية فقط/ طلب إرفاق مخالصة بسداد القرض/ طلب نقل الحجز باسم الورثة) خلال فترة متابعة الطلب في حالة الحاجة لذلك وذلك عن طريق الدخول على مركز خدمة المواطنين عن طريق الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/.

كما أشارت مي عبد الحميد إلى أن وحدة الرصد والمتابعة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رصدت عددا من المنشورات التي يزعم أصحابها أنها تتضمن تفاصيل إعلان جديد للمواطنين متوسطي الدخل سوف يطرحه الصندوق قريبًا، وتتضمن هذه المواد المنشورة عددا من الشروط الخاصة بحدود الدخل ونسبة الفائدة وأسماء المدن الجديدة المطروح بها الإعلان، ويهدف أصحاب هذه المنشورات من هذه التفاصيل الدقيقة إلى إيهام المواطن بدقة وصحة معلوماتهم.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه المعلومات كاذبة وغير صحيحة على الإطلاق، وأن الصندوق ما زال يدرس تفاصيل وشروط وأماكن الطرح الجديد الخاص بالمواطنين متوسطي الدخل، بواقع 13 ألف وحدة سكنية، وهو ما سبق أن أعلن عنه الصندوق في عدة بيانات صحفية بالصفحات الرسمية التابعة له بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، خصوصًا وأنهم يهدفون من وراء ذلك إلى استغلال اهتمام المواطنين بإعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وشددت على المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات من خلال مصادرها الرسمية سواء الموقع الإلكتروني للصندوق أو الصفحات الرسمية التابعة له بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.