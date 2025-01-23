شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23 -1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في بداية التعاملات اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.2 جنيه للشراء، 163.3 للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23 -1-2025 مقابل الجنيه، في بداية التعاملات كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.2 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.4 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.3 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.8 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.6 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.



