شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يلتقى مسئولى ‏تحالف عالمي مهتم بصناعة مواتير وطلمبات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي ‏أحد التحالفات العالمية المهتمة بتوطين صناعة مواتير المياه الكهربائية والطلمبات والعدادات الذكية بمصر، وتنفيذ أنظمة التحكم والحماية الذكية للمرافق للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.

استهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، واستعراض الجهود المبذولة من الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تسليط الضوء على جهود القطاع الخاص في توطين الصناعة وخاصة في مجال العدادات، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تستهدف توفير 2 مليون عداد مياه سنوياً في ظل احتياجات السوق المصرية، والطفرة العمرانية التي تشهدها مصر.

وناقش نائب وزير الإسكان، مع مسئولي التحالف، الحلول والبدائل الذكية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال العدادات الذكية للمياه، واستخدام التصميمات المختلفة للتركيبات الميكانيكية والإلكترونية للعدادات طبقاً لكل احتياج وتطبيق.

‏كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم الوزارة الكامل من خلال الجهات التابعة لها بالمحافظات والمدن الجديدة لتوطين الصناعة المحلية للمهمات الكهروميكانيكية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الجهود الحثيثة للدولة المصرية نحو تحقيق الأفضلية للمكون المحلي وتوطين الصناعات.

من جانبهم، أبدى مسئولو التحالف اهتمامهم بالتصنيع المحلي للعدادات ودخول السوق المصرية كمصنعين، بجانب استهداف التصدير لدول وسط وشرق إفريقيا ودول الخليج من خلال تواجدهم بالسوق المصرية.

‏كما استعرض مسئولو التحالف التصميمات المختلفة للعدادات، وخاصة التصميمات التى تلبى احتياجات السوق المصرية، حيث أفاد مسئولو التحالف أنه تم إجراء الاختبارات لبعض المنتجات طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية، بجانب استهداف البدء في التصنيع خلال 3 أشهر لإنتاج حوالي 250 ألف عداد سنوياً، وبنسبة مكون محلي تتخطى 75% وبأسعار تنافسية بالسوق المصرية.