الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 23-1-2025 فى البحرين

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سعر الذهب اليوم الخميس 23-1-2025 فى البحرين

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 23 يناير 2025 10:00 ص

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس في البحرين حيث سجل عيار 21 مبلغ 29.125 دينار، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس فى البحرين  كالتالى:

عيار 24 سجل  33.275 دينار

 

عيار 22 سجل  30.500 دينار

 

عيار 21  سجل 29.125 دينار

 

عيار 18 سجل  24.975 دينار

 

عيار 14 سجل 19.425 دينار

 

عيار 12 سجل 16.650 دينار

 

الاونصة سجلت 1035.250 دينار

 

الجنيه الذهب  سجلت 232.975 دينار

 

الأونصة بالدولار سجلت 2753.30 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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