شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 23-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس في البحرين حيث سجل عيار 21 مبلغ 29.125 دينار، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس فى البحرين كالتالى:

عيار 24 سجل 33.275 دينار

عيار 22 سجل 30.500 دينار

عيار 21 سجل 29.125 دينار

عيار 18 سجل 24.975 دينار

عيار 14 سجل 19.425 دينار

عيار 12 سجل 16.650 دينار

الاونصة سجلت 1035.250 دينار

الجنيه الذهب سجلت 232.975 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2753.30 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.