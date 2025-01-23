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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 امام الجنيه المصرى، في البنوك الرئيسية وخاصة بنكى الاهلى ومصر وفقا لأخر تحديث.

شكرا لقرائتكم خبر عن كم سجل سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية