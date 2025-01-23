شكرا لقرائتكم خبر عن كم سجل سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 امام الجنيه المصرى، في البنوك الرئيسية وخاصة بنكى الاهلى ومصر وفقا لأخر تحديث.
وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع .
وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع.
وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر
5.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.27 جنيه للشراء.
50.37 جنيه للبيع.
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.
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