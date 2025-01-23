شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين والأجانب.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أهرامات الجيزة واحدة من أهم المعالم الأثرية التي يقصدها المصريين والأجانب من مختلف دول العالم بجانب كونها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

وتضم أهرامات ملوك الأسرة الرابعة خوفو، وابنه خفرع، وحفيده منكاورع، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول الشهير. كان لكل هرم من أهرامات الملوك مجموعة هرمية تتضمن كلٍ منها أهرام الملكات، هرم صغير يُعتبر هرماً عقائدياً للملك، معبد الوادي الذي ينطلق منه طريق صاعد جوانبه منقوشة بمناظر الحياة اليومية، يؤدي إلى معبد علوي معروف باسم المعبد الجنائزي.

وكان الكهنة يقومون بالطقوس الجنائزية وطقوس الدفن الخاصة بالملك المتوفى داخل تلك المعابد، وكانت المنطقة تضم سابقاً مراكب خوفو المعروفة باسم مراكب الشمس، والتي نُقلت مؤخراً للعرض بالمتحف المصري الكبير عند افتتاحه، لكن المنطقة مازالت تحتفظ بحفرات هذه المراكب. وأخيراً تحتوي المنطقة على مصاطب خصصت لدفن كبار الشخصيات وأفراد العائلة الملكية.

وننشر أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة في السطور التالية:

للمصريين 60 جنيها.

للطالب المصري 30 جنيها.

للأجانب 700 جنيه.

للطالب الأجنبي 350 جنيها.

ومواعيد زيارة الأهرامات هي:

من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.



