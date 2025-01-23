شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يتلقى إخطارا من كازيون للاستحواذ على 100% من أسھم شركة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت شركة كازيون ليمتد بإخطار إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعزمها الاستحواذ على نسبة 96.64% حتى 100% من أسھم رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع من أسهم شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر، وذلك من خلال شركة فافوريكس ليمتد.

ووفقا للبيانات المتاحة فإن شركة كازيون ليمتد تمارس نشاط البيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوات المنزلية، بينما تعمل شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر في تعبئة وتصنيع وتغليف وتصدير المواد الغذائية التي تشمل الصلصة، وخل الطعام، وصوصات مثل الكاتشب والمايونيز والمستردة والباربكيو، وصوص الرانش، وصوص البرجر، وصوص الجبنة وصوص المايوكاتشب، كما تعمل في إنتاج وتوريد مركزات الطماطم والفاكهة (لب المانجو).

ووافق جهاز حماية المنافسة قبل أيام على عدة طلبات استحواذ ضمن استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، وطلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي، وطلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.