شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025.. تحديث عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025 بمستهل التعاملات الصباحية، وفق أحدث البيانات الواردة في سوق الذهب المحلي والعالمي، وتطورات حركة أعيرة الذهب 24 و 21 وعيار 18 والجنيه الذهب في أحدث سعر مسجل في السوق.

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها

تأثير حركة الدولار على الذهب

انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين مبتعداً عن أعلى مستوى سجله منذ أكثر من عامين خلال الأسبوع الماضي.

يذكر إن ضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، هذا بالإضافة إلى اعتبار الذهب استثمارا آمنا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.



صرح الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب انه بصدد فرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي وقال إن إدارته تناقش فرض تعريفات بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارا من الأول من فبراير.



استطاع الذهب العالمي أن يتخطى منطقة المستوى 2730 دولار للأونصة بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.4% ويستكمل اليوم الارتفاع لليوم الثالث على التوالي مقترباً من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال العام الماضي عند 2790 دولار للأونصة.

لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن متى يريد ترامب تنفيذ سياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يتسبب في قدر كبير من عدم اليقين تجاه الدولار وهو المحفز الأساسي قصير الأجل الذي يقود النغمة الصعودية لسعر الذهب.