شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 سجل 50.26 للشراء من البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 23 يناير 2025 02:00 ص
يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك المركزي 50.25 جنيه للشراء، و50.39 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع
50.27 جنيه للشراء.
50.37 جنيه للبيع.
50.27 جنيه للشراء.
50.37 جنيه للبيع.
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.
50.29 جنيه للشراء.
50.38 جنيه للبيع.
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