الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 سجل 50.26 للشراء من البنك الأهلى

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سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 سجل 50.26 للشراء من البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 23 يناير 2025 02:00 ص

يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك المركزي 50.25 جنيه للشراء، و50.39 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.


ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.
50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

50.27 جنيه للشراء.
50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26  جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

50.29 جنيه للشراء.

50.38 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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