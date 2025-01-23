شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 سجل 50.26 للشراء من البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الخميس، 23 يناير 2025 02:00 ص

يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك المركزي 50.25 جنيه للشراء، و50.39 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 50.29 جنيه للشراء. 50.38 جنيه للبيع.

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