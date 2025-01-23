شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة فى مصر العام المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالخميس، 23 يناير 2025 12:00 ص
نجحت مصر بشكل نهائي في زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات ، مما يفتح المجال للتوسع في زراعته العام المقبل لنحو 50 ألف فدان.. تعرف على أهمية التوسع في زراعة تلك النوعية من الأقطان.
1. تقليل فجوة الاستيراد: مصر تستورد كميات كبيرة من القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، خاصة في إنتاج الغزول والأقمشة، لذا التوسع فى زراعته يقلل من تكلفة الاستيراد بنحو 2 مليار دولار سنويا.
2. تنشيط الصناعات النسيجية: القطن قصير التيلة يُستخدم بشكل أساسي في إنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات، وهو عنصر أساسي في دعم قطاع الغزل والنسيج المصري.
3. زيادة الإنتاجية: القطن قصير التيلة يحتاج إلى فترة زراعة قصيرة ويتميز بإنتاجية عالية، ما يجعله مناسبًا لتلبية الطلب المحلي والدولي.
4. تنويع المحاصيل الزراعية: التوسع في زراعته يُسهم في تقليل الاعتماد على المحاصيل التقليدية، ويوفر فرصًا لتحقيق مكاسب اقتصادية سريعة.
5. دعم خطط التصدير: إنتاج القطن قصير التيلة بجودة عالية قد يُعزّز صادرات مصر من الأقمشة والملابس الجاهزة.
6- من أكثر الدول المنتجة الصين: أكبر منتج عالميًا للقطن قصير التيلة، وتستخدمه بشكل كبير في الصناعات النسيجية المحلية.
7- الهند: تُعتبر من أبرز المنتجين والمُصدرين للأقطان قصيرة التيلة، وتُركز على الأسواق الآسيوية والأفريقية.
8- الولايات المتحدة الأمريكية: تُصدّر كميات ضخمة من القطن قصير التيلة إلى الأسواق العالمية، خاصة آسيا وأوروبا.
9- باكستان: تُنتج كميات كبيرة من القطن قصير التيلة لدعم صناعة النسيج المحلية والصادرات.
10- أوزبكستان: من بين أكبر منتجي القطن عالميًا وتُركّز على إنتاج الأقطان القصيرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز