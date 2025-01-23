شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة فى مصر العام المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

نجحت مصر بشكل نهائي في زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات ، مما يفتح المجال للتوسع في زراعته العام المقبل لنحو 50 ألف فدان.. تعرف على أهمية التوسع في زراعة تلك النوعية من الأقطان.

1. تقليل فجوة الاستيراد: مصر تستورد كميات كبيرة من القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، خاصة في إنتاج الغزول والأقمشة، لذا التوسع فى زراعته يقلل من تكلفة الاستيراد بنحو 2 مليار دولار سنويا.

2. تنشيط الصناعات النسيجية: القطن قصير التيلة يُستخدم بشكل أساسي في إنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات، وهو عنصر أساسي في دعم قطاع الغزل والنسيج المصري.

3. زيادة الإنتاجية: القطن قصير التيلة يحتاج إلى فترة زراعة قصيرة ويتميز بإنتاجية عالية، ما يجعله مناسبًا لتلبية الطلب المحلي والدولي.

4. تنويع المحاصيل الزراعية: التوسع في زراعته يُسهم في تقليل الاعتماد على المحاصيل التقليدية، ويوفر فرصًا لتحقيق مكاسب اقتصادية سريعة.

5. دعم خطط التصدير: إنتاج القطن قصير التيلة بجودة عالية قد يُعزّز صادرات مصر من الأقمشة والملابس الجاهزة.

6- من أكثر الدول المنتجة الصين: أكبر منتج عالميًا للقطن قصير التيلة، وتستخدمه بشكل كبير في الصناعات النسيجية المحلية.

7- الهند: تُعتبر من أبرز المنتجين والمُصدرين للأقطان قصيرة التيلة، وتُركز على الأسواق الآسيوية والأفريقية.

8- الولايات المتحدة الأمريكية: تُصدّر كميات ضخمة من القطن قصير التيلة إلى الأسواق العالمية، خاصة آسيا وأوروبا.

9- باكستان: تُنتج كميات كبيرة من القطن قصير التيلة لدعم صناعة النسيج المحلية والصادرات.

10- أوزبكستان: من بين أكبر منتجي القطن عالميًا وتُركّز على إنتاج الأقطان القصيرة.