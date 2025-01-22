شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤكد تعظيم الاستفادة من المواد الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ظهور أزمة عالمية جديدة فى المواد الخام الخاصة بالصناعة فى ظل ظهور تحذيرات غربية من تزايد الضغط على المواد الخام وتعرض أمن سلسلة التوريد للمواد الخام الحيوية لضغوط غير مسبوقة تاريخيًا .

وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له، أن هناك حرب باردة بين الدول الصناعية المتقدمة على بعض المواد الخام النادرة الخاصة بالصناعات والرقائق التكنولوجية، بالاضافة إلى سعى الجميع الى تخزين المواد الخام تحسبا لأزمة مرتقبة فى الإمدادات بسبب التغيرات المناخية و الكوارث الطبيعية التى أتلفت الكثير من المصادر الرئيسية للمواد الخام هذا بالاضافة الى تأثيرات الصراعات العسكرية والمنافسات الاقتصادية بين الدول .

وأضاف أن مصر ليست بمنأى عن تلك الأزمة المتوقعة ولابد من العمل على وضع استراتيجية عاجلة تستهدف حصر المواد الخام المطلوبة للصناعات الاستراتيجية وحصر المواد الخام والمعادن الموجودة فى كل محافظات الجمهورية واستغلالها بكفاءة اقتصادية وتعظيم جدواها وإعلانها ضمن خطة تسويقية واسعة مع تحديد كمياتها الموجودة وآليات توريدها للمصنعين على الأراضى المصرية.

وأشاد السقطى بقرار المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بتشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة .

وأوضح السقطى أن أهم 8 مواد خام حاليا فى العالم هما القصدير والموليبدينوم المستخدم فى صنع سبائك الصلب و الليثيوم والنفط والغاز والأخشاب والنيكل الزنك والقمح