شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للاتصالات": تدريب وتوظيف جيل جديد من مطوري الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

شهد مقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية تنظيم فعاليات ورشة عمل بعنوان "استكشاف نظام إدارة الأعمال مع أودو" (Elevate Your ERP Knowledge with Odoo) بالتعاون مع شركة أودو العالمية، تضمنت ورشة العمل عدة فعاليات أبرزها التعريف بأساسيات نظام أودو وتطبيقاته، بالإضافة إلى استعراض المسارات التدريبية المختلفة لاحتراف صناعة تطبيقات إدارة الشركات، كما تم تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من نظام أودو في مبادرات المعهد المختلفة.

كما شملت الفعاليات حلقة نقاشية مع شركاء أودو في مصر لتسليط الضوء على قصص النجاح المختلفة وفرص التوسع في استخدام منصة أودو، وتمت الإشارة إلى دور المنصة في توفير العديد من فرص العمل لتلبية احتياجات السوق المحلية من مطوري أودو.

كما شهدت ورشة العمل قيام المهندس كيفين فرح، المدير التعليمي لشركة أودو العالمية، بتطبيق عملي على منصة أودو، تضمن التطبيق كيفية إنشاء قواعد بيانات لنظام التجارة الإلكترونية على منصة أودو، بالإضافة إلى إنشاء وتصميم موقع للتجارة الإلكترونية على منصة أودو لإدارة كافة العمليات المتعلقة بالنظام مثل إضافة المنتجات، عرضها، وإدارة عمليات الشراء، وغيرها من العمليات المتعلقة بإدارة المنظومات التجارية إلكترونياً.

وعلى هامش ورشة العمل، قام الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، بتوقيع بروتوكولات تعاون تهدف إلى توفير تدريب وظيفي لعدد 110 متدرب وتوظيف المتميزين منهم مع ثلاثة من شركاء أودو في مصر، وهم شركة إنسباير هب، دايموند فيجين، وشركة رايتك سوليوشنز.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد خطاب سعي المعهد الدائم من خلال الشراكات المحلية والدولية لتوفير أقصى استفادة لمنتسبي المعهد بالمبادرات المختلفة وتوفير التدريب الوظيفي لهم والمساهمة الفعالة في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، مشيراً إلى أن زيادة فرص العمل والتوظيف لمستشاري ومطوري البرمجيات بشكل عام، وأنظمة أودو على وجه الخصوص، تماشياً مع رؤية مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبني استراتيجيات التحول الرقمي والأتمتة بما يتناسب مع الثورة الرقمية العالمي.

كما أشار إلى توجه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتبني التكنولوجيات الرقمية لتحقيق الاستفادة المثلى وتقديم حلول إبداعية لإدارة الشركات، وإيماناً بدور المعهد القومي للاتصالات الرائد في تبني التقنيات الحديثة واكتشاف توجهات السوق المصري والعالمي، وتوفير وتدريب العنصر البشري القادر على مواجهة التحديات التقنية وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة التكنولوجية.

وأكد أن استراتيجية المعهد قائمة على دراسة احتياجات سوق العمل وتحديد التوجهات بناءً على المتغيرات المتسارعة، وهو ما يضع على المعهد مسؤولية كبيرة في التطوير المستمر وفتح مجالات تعاون جديدة.

كما وجه المهندس أحمد وائل، المدير الإقليمي لأودو في الشرق الأوسط، الشكر للمعهد القومي للاتصالات برئاسة الدكتور أحمد خطاب لاستضافته هذا الحدث المميز، وقام بشرح موجز لإمكانيات منصة أودو ودورها في مساعدة الشركات حول العالم في تنظيم وإدارة أنشطتها الإدارية المختلفة، كما خص بالذكر التطور الملحوظ في عدد الشركات المصرية التي تبنت منصة أودو، والزيادة الكبيرة في عدد الشركات على مدار 8 سنوات منذ تواجد منصة أودو في السوق المصري.