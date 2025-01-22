شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقي رئيس "rehlko العالمية" لبحث التعاون فى مشروعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء الاهتمام الذى تُوليه الدولة المصرية لنقل التكنولوجيا الحديثة لتوطين وتعميق الصناعة، التقى المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد لينيك اندرو رئيس شركة rehlko العالمية (Kohler سابقا) لبحث سبل التعاون فى إطار المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، وذلك خلال زيارته الحالية لدولة فرنسا.

وقال وزير الإسكان، إن اللقاء ناقش كافة الموضوعات ألفنية التى يتم التعأون بها مع الشركة والخاصة بالمشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المشروعات المستقبلية ضمن المبادرة الرئاسية "حباة كريمة".

وأضاف المهندس شريف الشربينى ان اللقاء بحث أيضا إمكانية قيام الشركة بإنشاء مصنع لتجميع وحدات توليد الكهرباء بجمهورية مصر العربية كمرحلة أولى، ثم الآنتقال إلى التصنيع الكامل للوحدات كمرحلة لاحقة، وذلك لسد الحاجة بالسوق المحلية وأيضا ليصبح قاعدة تصديرية لافريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى مجموعة الآليات المتنوعة التى اتاحتها وزارة الإسكان لتوفير مختلف ألفرص الاستثمارية بجميع أنواعها وطرح للأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

يأتى هذا اللقاء فى ضوء نقل الخبرات التى قد تساعد وتساهم فى رفع كفاءة المشروعات الحالية والمستقبلية التى يتم تنفيذها، وتنفيذا لرؤية الدولة فى توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتطوير كافة المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان وما تتضمنه من أعمال.

وتعد شركة rehlko وأحدة من أكبر الشركات العالمية (Kohler سابقا)، المتخصصة فى صناعة وحدات التوليد الكهربائية ويقع مصنعها بمدينة بريست بفرنسا.