شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات بـ138.5 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.245 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 138.5 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.68% مسجلًا 30023.32 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.43% ليصل إلى 8516.99 نقطة.وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.61%، منهيًا التعاملات عند مستوى 11673.91 نقطة.