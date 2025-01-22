شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025.. عيار 21 يسجل 3790 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3790 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4342 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3255 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيه.

من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.



