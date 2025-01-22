شكرا لقرائتكم خبر عن صعود معظم قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاعات الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، 1.1%، 1%، على الترتيب، وصعد قطاعا التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 0.8%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%.

وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 0.5%، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات مواد البناء، والخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، 0.6%، 0.3%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.245 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.79%، والعرب على 4.77%، واستحوذت المؤسسات على 19.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 78.2 مليون جنيه، 283.7 ألف جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 37324 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11679 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة.