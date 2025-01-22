شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مصر لتعبئة الغازات بقيمة 39.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مصر لتعبئة الغازات-إيجي جاس، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 395.4 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة مارينا الغردقة السياحية بحجم تداول 761.7 ألف سهم بقيمة 38.1 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المصرية الصينية لألواح الألومنيوم-جود سينس إيجيبت بحجم تداول 120 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.6 مليون سهم بقيمة 96.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 44 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.245 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.79%، والعرب على 4.77%، واستحوذت المؤسسات على 19.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 78.2 مليون جنيه، 283.7 ألف جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 37324 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11679 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة.

