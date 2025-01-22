شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يغلق على 62.09 جنيه للشراء بالبنك المركزي خلال تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سعر الجنيه الاسترليني على ارتفاع بالبنوك العاملة في السوق المصري نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22-1-2025، مسجلا فى البنك المركزى على 62.09 جنيه للشراء ،و 62.29 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 61.88 جنيه للشراء، 62.26 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.09 جنيه للشراء.

62.29 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

61.88 جنيه للشراء.

62.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.88 جنيه للشراء.

62.30 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.86 جنيه للشراء.

62.33 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.89 جنيه للشراء.

62.33 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه للشراء.

62.15 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

61.91 جنيه للشراء

62.33 جنيه للبيع



