شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لنائب وزير الكهرباء لقطاع الفيوم لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

فى زيارة مفاجئة لقطاع كهرباء الفيوم تفقدت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد من القطاعات الخدمية التابعة لقطاع الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لمراجعة بعض الأعمال والتأكد من انتظام العمل و جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

و كشف مصدر مسئول بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أن المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حرصت على تفقد مركز خدمة المدينة الصناعية بهندستى المدينة شمال غرب و المدينة جنوب بالفيوم ، كما تفقدت لوحة توزيع غرب المدينة و ادسا و مبنى قطاع الفيوم.

و وقال المصدر إن مشالى حرصت على مراجعة السجلات الصيانة و الاعطال و مدة اصلاح الأعطال ، كما حرصت على مراجعة محاضر سرقات التيار الكهربائي و طرق حسابها و مدى الالتزام بتطبيق قواعد تحرير المحاضر.

و تأتى زيارة نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لقطاع الفيوم بتكليف من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة عمل الوزارة لمتابعة أداء شركات التوزيع من على أرض الواقع.