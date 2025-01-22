شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 8 شركات مبلغ 165 ألف جنيه أبرزها حديد عز والقلعة والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 8 شركات حوالي 165 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

غرمت اللجنة، شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 40 ألف جنيه، لمخالفة الشركة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية.

كما غرمت لجنة القيد، شركتا المصرية لنظم التعليم الحديثة، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 20 ألف جنيه لكل شركة، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024.

وغرمت اللجنة شركات النصر للملابس والمنسوجات، والعربية لحليج الأقطان، وحديد عز، والقلعة للاستثمارات المالية، 20 ألف جنيه لكل شركة، لمخالفة أحكام المادتين (46) و(47) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024.

وقعت شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، التزام مالي بقيمة 5 آلاف جنيه على شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024.