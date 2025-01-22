الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه المصري فى نهاية التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه المصري فى نهاية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 22 يناير 2025 04:00 م

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه المصري  فى نهاية تعاملات اليوم بالبنوك، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى نهاية التعاملات  اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

5.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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