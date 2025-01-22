شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025.. عيار18 بـ3255 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3255 جنيها.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 4342 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3255 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيه.

من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.



