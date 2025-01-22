شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على قيد شركة بنيان للتنمية والتجارة برأس مال 1.654 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 1.654 مليار جنيه موزع على 1.654 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، ممثلة في 12 إصدارًا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وألزمت اللجنة، شركة بنيان باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

وأدرجت لجنة القيد، أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "عقارات" اعتبارا من يوم الخميس المقبل، باستخدام رمز السهم BONY.CA " ".

كما قررت اللجنة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست- شركة ذات غرض استحواذ (SPAC)، من 50 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع قيدًا مؤقتًا من 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 225 مليون جنيه موزعة على عدد 22.5 مليون سهم (الاصدار الثاني) بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب الخاص بالقيمة الاسمية للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية، وإدراج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس المقبل.



