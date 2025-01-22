شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.245 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 37324 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11679 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة.