الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى ختام التعاملات

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سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الأربعاء، 22 يناير 2025 02:57 م

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية،  ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار اليوم، وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.77جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.86جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.85جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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