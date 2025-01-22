تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه المصرى

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يرصد الخليج 365 لقرائه سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه المصري الآن تعاملات اليوم بالبنوك، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى منتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

5.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.