شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأربعاء 22 -1- 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في منتصف اليوم، ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 22-1-2025.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.23 جنيه للشراء.

52.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.88 جنيه للشراء.

62.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.28 جنيه للشراء.

163.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.35 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.67 جنيه للشراء.

13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.