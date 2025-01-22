شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على الترخيص لـ3 شركات لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الموافقة على الترخيص لشركات أم أن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، وبساطة المالية القابضة، وبي إف اي لإدارة لأصول، بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

وكانت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 قد بلغت 2849 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 428.9 مليار جنيه، مقارنة بـ2485 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 395.7 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 14.6%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 8.4%.

ووزعت الموافقات بين 2827 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 397.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 مقابل 2451 موافقة، بقيمة 343.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 15.3% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 15.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 22 موافقة بقيمة 31.5 مليار جنيه مقارنة مع 34 موافقة بقيمة 51.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 35.3% في عدد الموافقات، و39.3% بقيمة التأسيس.