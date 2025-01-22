شكرا لقرائتكم خبر عن 79.11 دولار.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 22-1-2025، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت تراجعها اليوم الأربعاء، مع إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية للطاقة في يومه الأول، حيث قام بوضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز والتراجع عن الحماية البيئية وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 79.11دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي75.53دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.92دولار للبرميل.



