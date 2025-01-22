شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى قطر.. عيار 21 سجل 282 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24 مبلغ 322.25 درهم.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أكثر من 11 أسبوعًا خلال التعاملات، مقتربة من أعلى مستوى قياسي تم تحقيقه العام الماضي، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن نتيجة حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء:

عيار 24 سجل 322.25 ريال

عيار 22 سجل 295.25 ريال

عيار 21 سجل 282.00 ريال

عيار 18 سجل 241.75 ريال

عيار 14 سجل 188 ريال

عيار 12 سجل 161 ريال

الاونصة سجلت 10020.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2255.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2752.97 دولار



