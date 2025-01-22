شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية يؤكد أهمية دور جائزة الشارقة فى المالية العامة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات ندوة وورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، يومي 22 و 23 يناير الجاري، بحضور المهندس حاتم نبيل، وكيل الجهاز نيابة عن الدكتور صالح الشيخ، والسفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الدولية، الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، والشيخ ناصر القشواني، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة

واستعرض الدكتور ناصر القحطاني، التعريف بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية وأنشطتها من حيث البرامج التدريبية التي تقدمها والدراسات الاستشارية، والفعاليات المتخصصة (مؤتمرات ملتقيات منتديات وندوات ورش عمل)، إلى جانب الإنتاج الإنتاج الفكري والنشر العلمي.. كما تطرق إلى قيام المنظمة بطرح العديد من الجوائز مثل جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، جائزة التميز الحكومي العربي، وجائزة الأمير محمد بن فهد الأفضل أداء خيري في الوطن العربي، وجائزة الشارقة في المالية العامة.

وتحدث مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن جائزة الشارقة في المالية العامة، وذكر أنها تعتبر الأولى من نوعها في مجال المالية العامة في الوطن العربي، حيث انطلقت في العام 2016 بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، ثم تطرق إلى أهدافها وهي:-

- تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة.

- نشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في مجال المالية العامة.

- إبراز وتقدير جهود المؤسسات المالية العربية المتميزة وتكريم الأفراد المتميزين.

وأوضح الدكتور ناصر القحطاني أن فئات الجائزة تتضمن 22 فئة منها 11 فئة مؤسسية و 11 فئة فردية.. مشيرًا إلى أن إعلان الفائزين وتكريمهم سيقام بإمارة الشارقة في شهر مايو 2025.

واختتم كلمته بتقديم الشكر للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لرعايته هذه الندوة ودعمه الدائم للمنظمة، كما توجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة.



