شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر تستهدف اختراق حسابات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

رصد البريد المصري، من خلال متابعته للأمن السيبراني، ورود رسائل نصية إلى بعض عملائه من أرقام محلية ودولية، تطلب منهم تحديث بعض البيانات بدعوى تسليم طرود أو بعائث بريدية، مع دعوة للضغط على روابط غير معلومة المصدر بهدف اختراق حسابات المواطنين.

لذا، يوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عنه، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من السادة العملاء الضغط على أي روابط لاستكمال بياناتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسوم أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

ويشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلومة المصدر، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.

ويحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة. كما يوضح أنه يتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة تجاه هذه المحاولات الاحتيالية.

وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى، يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.