شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبوصة بنسبة 1.04% بمنتصف جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغ حجم التداولات 2.3 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 30138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 37480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 13255 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 8574 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 11732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 3198 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10552 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير المصدرة لعدد 71.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 28 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والعربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير عدد 17 مليون سهم، 350 ألف سهم، 330 سهم، 6 آلاف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 805.4 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والأهرام للطباعة والتغليف، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، وكونتكت المالية القابضة عدد 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 163.9 ألف سهم، 200 مليون سهم، 445 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1.2 مليون سهم.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 125 ألف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 787.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 429.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 268.1 مليون جنيه مقارنة مع 82.9 مليون جنيه بنسبة نمو 223%.

وحققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات نشاط بلغت 54.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 38.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 42.43%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 41 مليون جنيه مقارنة مع 28.4 مليون جنيه بنسبة نمو 44%.

وحققت الشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، صافي مبيعات بلغت 317.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 157.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.8 مليون جنيه مقارنة مع 21.7 مليون جنيه.

في سياق آخر أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا في مادته الأولى بإلغاء ترخيص شركة الصفوة للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

