الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى سلطنة عمان

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى سلطنة عمان

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 22 يناير 2025 12:00 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الاربعاء، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24  مبلغ 34.050 درهم.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أكثر من 11 أسبوعًا خلال التعاملات ، مقتربة من أعلى مستوى قياسي تم تحقيقه العام الماضي، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن نتيجة حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء:


عيار 24 سجل  34.050 ريال

عيار 22 سجل  31.200 ريال

عيار 21 سجل  29.800 ريال

عيار 18 سجل  25.525 ريال

عيار 14 سجل  19.850 ريال

عيار 12 سجل  17.025 ريال

الاونصة سجلت  1058.900 ريال

الجنيه الذهب سجل  238.300 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2751.03 دولار


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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