الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى البنوك المصرية

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سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الأربعاء، 22 يناير 2025 10:42 ص

ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار اليوم.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.77جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.86جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.85جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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