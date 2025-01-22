شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء 22 -1- 2025.. توقعات بثبات السعر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يتوقع الخبراء استمرار استقرار سعر طن الحديد خلال شهر فبراير المقبل بنفس مستوي أسعار شهر يناير الجاري، حيث سجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر اليوم الأربعاء مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

ويعتبر الحديد من أهم المواد المستخدمة في تشييد المباني والبنية التحتية في مصر، ويعتمد عليه بشكل أساسي في بناء المشاريع السكنية، التجارية، والطرق والجسور، مما يجعل أسعاره محورية في الاقتصاد المصري.

وتشهد مواد البناء حالة من الاستقرار وسط توفرها بشكل كبير لدي أغلب الموزعين على رأسها الحديد، حيث يباع طن الحديد للمستهلك في مصر بنحو 40000 جنيه ، في أغلب مراكز التوزيع والبيع بالمحافظات وفق الأسعار المعلنة حيث استقر سعر الحديد اليوم الأربعاء 22 - 1-2025 فى الأسواق على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

واليوم استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000، حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه وسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك.

سعر حديد عز 38800 جنيه.

سعر حديد بشاى 38600 جنيه.

سعر حديد المصريين 38500 جنيه.

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.





