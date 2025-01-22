شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث مع ممثلى شركتى "اونسبيك" و"rehlko" العالميتين التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع مدير عام شركة اونسبيك للهندسة والمقاولات والمدير الإقليمي لشركة rehlko العالمية (Kohler سابقا) بمصر والشرق الأوسط، وبعض ممثلي الشركات المماثلة، لبحث سبل التعاون المشترك بشأن نقل خبرات صناعة مولدات الكهرباء، يأتى ذلك في ضوء الاهتمام الذي تُوليه الدولة المصرية لنقل التكنولوجيا الحديثة لتوطين وتعميق الصناعة.

وأكد وزير الإسكان أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء نقل الخبرات التي قد تساعد وتساهم في رفع كفاءة المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها، حيث تم بحث سبل نقل خبرات شركة rehlko في صناعة المولدات الكهربائية لمصر، حيث تقوم الشركة بتوريد العديد من الوحدات لمشروعات محطات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى حرصه الدائم للعمل على تنفيذ رؤية الدولة في توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتطوير كافة المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان وما تتضمنه من أعمال.

وقال المهندس شريف الشربيني إن الاجتماع استعرض منتجات شركة rehlko العالمية وخصوصا وحدات توليد الكهرباء والتي تبدأ من 1 كيلو فولت أمبير وحتى 4500 فولت أمبير، كما تم بحث سبل الاستفادة من وحدات التوليد للطوارئ في المشروعات المتعددة التي تنفذها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

هذا وقد وجه الوزير بضرورة العمل على تدريب الكوادر الفنية المصرية على آليات التشغيل والصيانة لهذه الوحدات، للمحافظة على استمرار عمل المنظومة بكفاءة وانتظام.

وتعد شركة rehlko العالمية واحدة من أكبر الشركات العالمية (Kohler سابقا)، المتخصصة في صناعة وحدات التوليد الكهربائية ويقع مصنعها بمدينة بريست بفرنسا.