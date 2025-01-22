شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولاراليوم الأربعاء 22-1-2025 امام الجنيه المصري فى بداية تعاملات اليوم بالبنوك، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و 50.35 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.25 جنيه 50.35 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار فى البنوك فى بداية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.