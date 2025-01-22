شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 22 يناير 2025 10:00 ص
ننشر أسعار الذهب في البحرين اليوم الاربعاء، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24 مبلغ 33.250 درهم.
عيار 24 سجل33.250 دينار
عيار 22 سجل 30.475 دينار
عيار 21 سجل 29.075 دينار
عيار 18 سجل 24.925 دينار
عيار 14 سجل 19.400 دينار
عيار 12 سجل 16.625 دينار
الاونصة سجلت 1033.875 دينار
الجنيه الذهب سجل 232.675 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2749.67 دولار
وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
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