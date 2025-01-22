شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في البحرين اليوم الاربعاء، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24 مبلغ 33.250 درهم.



عيار 24 سجل33.250 دينار

عيار 22 سجل 30.475 دينار

عيار 21 سجل 29.075 دينار

عيار 18 سجل 24.925 دينار

عيار 14 سجل 19.400 دينار

عيار 12 سجل 16.625 دينار

الاونصة سجلت 1033.875 دينار

الجنيه الذهب سجل 232.675 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2749.67 دولار



وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.