شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. الفراخ البيضاء تستقر بعد ارتفاع ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق بعد حالة من الارتفاع منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة حوالي 90 إلي 91 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 99 جنيها إلي 105 جنيهاًت.

كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين في الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم، في حين ارتفع كيلو الفراخ الساسو 88 و89 جنيهًا والأمهات البيضاء 75 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض وقد يصل إلي 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات 135 جنيها، في المزرعة.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين لكرتونة البيض عقب إضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار بحوالي 180 إلى 190 جنيها.

في المقابل شهدت بورصة الدواجن ارتفاعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 45 جنيها ، كما ارتفع سعر الكتكوت الساسو إلى 15 جنيها.



