شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق إيجابى فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق تذبذبا ملحوظا، لكن في التعاملات المسائية قفز الذهب في مصر بحوالي 20 جنيها الآن، ليغلق الذهب بشكل إيجابي اليوم

أسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 4325 جنيها.

عيار 21 يسجل 3785 جنيها.

عيار 18 يسجل 3245 جنيها.

الجنيه الذهب 30280 جنيها



ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها سياسات دونالد ترامب بجانب نتائج توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.47%% ليسجل أعلى مستوى عند 3728 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2703 دولار للأونصة.



تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2700 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.



ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي